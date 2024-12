Historische Industriebauten in Wendlingen: Aus den Alten Werkstätten wird eine Eventlocation

1 Spätestens Mitte Mai sollen die Alten Werkstätten im Wendlinger Neckarspinnerei-Quartier eine Eventlocation sein. Foto: /Kerstin Dannath

Im Wendlinger Neckarspinnerei-Quartier (Kreis Esslingen) soll ein Teil der Betriebsgebäude zur Eventlocation werden. Jüngst heimste das Konzept einen Preis ein. Wo sich einst Fabrikarbeiter wuschen, feiern bald Hochzeitsgesellschaften und Co.











Aktuell machen die Alten Werkstätten im Wendlinger Neckarspinnerei-Quartier (NQ) nicht viel her – an allen Ecken und Enden wird gewerkelt, ein Teil des Dachs fehlt, auch von innen sind die teils eingerüsteten früheren Betriebsgebäude wenig anheimelnd. Bis in einigen Wochen soll sich das allerdings ändern – dann, so der Plan, wird das dreiteilige Gebäude aus dem Jahr 1861 in eine multifunktionale Veranstaltungsfläche für Kultur- und Gemeinschaftsveranstaltungen umgewandelt sein.