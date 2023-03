Historische Immobilie in Nellingen

12 Der Fruchtkasten mit seinem Staffelgiebel. Foto:

Dora Clericis Elternhaus ist der historische Fruchtkasten im Nellinger Klosterhof. Die ungewöhnliche Immobilie stellt die Familie immer wieder vor Herausforderungen. So wohnt es sich hinter Mauern aus dem 16. Jahrhundert.















Link kopiert

Im Wohnzimmer des ehemaligen Fruchtkastens der Nellinger Propstei ist Dora Clerici vor 70 Jahren geboren worden. Mit ihrem Mann Heinz lebt die ehemalige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Ostfildern in dem historischen Gebäude mit dem markanten Staffelgiebel, das ihr Elternhaus ist. „Das mit dem Denkmalschutz zu vereinbaren, ist gar nicht so leicht“, sagt Heinz Clerici. An einer Wand hat das Ehepaar die Schotterziegel freilegen lassen, die zur historischen Bausubstanz gehören. Doch solche Umbauten bedürfen strenger Absprachen mit den Denkmalschützern.