7 Ob dieser Elektrokarren bei der Post im Einsatz war, weiß Besitzer Andreas Köhler nicht. Gelb waren die meisten Karren ab Werk. Foto: Roberto Bulgrin

Der Trend zur E-Mobilität ist nichts Neues. Eine alter Karren zeugt vom ersten E-Trend und was die Maschinenfabrik Esslingen damit zutun hatte.















Link kopiert

Die unzähligen Arbeitsstunden, die er leisten musste in seinem Leben, sieht man ihm durchaus an: Im Esslinger Eisenlager, einer Stahlhandlung in der Fleischmannstraße, steht ein alter Elektrokarren von der Maschinenfabrik Esslingen. Er ist schmutzig, die Farbe ist an vielen Stellen abgeblättert und die Bretter auf der Ladefläche sind verfärbt und abgerieben. Als schön kann man ihn nicht gerade bezeichnen, aber besonders ist er schon: Er steht stellvertretend für einen Elektrofahrzeugtrend in der Industrie, der bereits Anfang des 20. Jahrhunderts startete und an dem die Maschinenfabrik Esslingen (ME) maßgeblich beteiligt war.