9 Das Bahnhofsgebäude in Neuhausen mit einer Dampflok im Jahr 1906 Foto:

In wenigen Jahren soll die S-Bahn bis Neuhausen fahren. Die Strecke hat ein Vorbild: Bis in die 80er Jahre brachten Züge Güter, zuvor auch Passagiere auf die Filder. Zwei Neuhausener berichten, wie ein schweres Unglück gerade noch verhindert wurde.











Der Bahnhof in Neuhausen war für Rolf Altenburger und seine Freunde „ein Spielplatz“. Weil dort seit 1955 nur noch Güterzüge verkehrten, durften er und seine Schulfreunde neben dem Gebäude Fußball spielen. Immer mal wieder wurden die Schüler zum Arbeiten eingespannt: „Ich habe den Wassertank der Dampflok gefüllt, das hat zwei Stunden gedauert.“ Sein Freund Klaus Saile war der Sohn des Bahnhofsvorstehers Wilhelm Saile. Nach dem Spatenstich für den S-Bahnhof in Neuhausen erinnerten die Senioren an die Vergangenheit des Bahnverkehrs.