Historiker auf dem Kreis Esslingen im Interview: Bezahlbar und innovativ – Die Geschichte der Möbelfabrik Behr

1 Die historische Luftaufnahme zeigt das Wendlinger Werksgelände der Firma Behr in den 1930er Jahren. Foto: privat

Der Historiker Steffen Seischab hat sich mit der Geschichte der Wendlinger Firma Erwin Behr beschäftigt und teilt seine Erkenntnisse zum Auftakt des Köngener Leseherbst bei einer Autorenlesung im Köngener Schloss.











Der Siegeszug der Schrankwand in deutschen Wohnzimmern beginnt in den 1950er Jahren. Als Ausdruck des bürgerlichen Wohlstands seit den Wirtschaftswunderjahren war sie lange Zeit das Statussymbol schlechthin in der guten Stube. Doch wer hätte gedacht, dass das System der An- und Aufbaumöbel seine Wurzeln ausgerechnet in Wendlingen hat?