Historie von Denkendorf: Ortsgeschichte wird lebendig

Neuer Pächter in Neuhausen lädt ein Wiedereröffnung des Saalbaus: Auf die Maultaschen, fertig, los!

Am Mittwoch wird der Saalbau in Neuhausen nach sechsmonatiger Sanierung wieder eröffnet. Der neue Pächter Stavros Skopakis will an der schwäbischen Tradition festhalten. Zum Auftakt gibt es Kässpätzle, Kutteln und Co. – für alle und umsonst.