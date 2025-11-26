Historie von Denkendorf: Geschichtsprojekt: Als alte Menschen beim Hauskauf mitübernommen werden mussten
1
Projektgruppe „Haus und Hof“: Brigitte Trinkle, Gisela und Reinhard Mauz (v.l.) Foto: urh

Ein Geschichtsprojekt fördert anhand von Kataster-Eintragungen und historischen Fotos spannende Erkenntnisse über die Denkendorfer Ortsentwicklung zutage.

Kataster sind eine wahre Fundgrube zu gesellschaftlichen Verhältnissen einer Gemeinde: In ihnen wurden ab 1774 genaue Informationen über Bauweise, Ausstattung, Besitzer und Besitzverhältnisse einzelner Häuser und Grundstücke notiert und jährlich fortgeschrieben. Daraus lässt sich wie in einem Lebenslauf erkennen, wer zu welcher Zeit im Haus wohnte, ob es vererbt oder verkauft wurde und welche Nebengebäude wie Ställe, Schuppen, Scheune, Werkstatt oder Waschhaus vorhanden waren.

Weiterlesen mit

Nur bis Cyber Monday

Unser Cyberweek-Special für Sie!

Noch für 0  0  0 

Flex-Abo
4 Wochen für  8 € Im 1. Jahr vergünstigt & flexibel monatlich kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel mtl. kündbar.*
»
-78%
Jahres-Abo
einmalig  29 € Zum Vorteilspreis lesen und einmalig 102,88 € sparen.* Vorteilspreis sichern & einmalig 102,88 € sparen.*
»
Probe-Abo
4 Wochen für  1 € Jetzt EZ Plus vergünstigt testen.* Jetzt EZ Plus vergünstigt testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.

Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür.

Mit EZ Plus haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.