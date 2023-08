Unterkunft für Geflüchtete in der Altstadt

Hirschstraße in Esslingen

1 Die oberen Geschosse im Haus an der Hirschstraße werden derzeit umgebaut. Foto: Roberto Bulgrin

Große Teile des Gebäudes in der Hirschstraße wurden vom Landkreis angemietet. Derzeit werden die Räume umgebaut. Hier sollen künftig 40 minderjährige Geflüchtete untergebracht werden.















In der Esslinger Innenstadt, zwischen dem Postmichelbrunnen und dem Alten Rathaus, entsteht eine Unterkunft für Geflüchtete. Die Ober- und Dachgeschosse des Gebäudes in der Hirschstraße werden zu diesem Zweck umgebaut. Mieter ist der Landkreis, der hier etwa 40 unbegleitete Geflüchtete im Alter von 16 bis 18 Jahren unterbringen will. Nach dem Abschluss der Arbeiten, die Verwaltung geht von Mitte September oder Anfang Oktober aus, sollen die oberen Geschosse mit einer Fläche von etwa 900 Quadratmetern, davon etwa 600 Quadratmeter Wohnfläche, bezogen werden.