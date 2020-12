7 Das Gefälle und die schwere Ladung sorgten dafür, dass der Wagen umfiel. Foto: /SDMG / Boehmler

Am Samstagvormittag ist in Esslingen ein Streuwagen umgekippt. Dabei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu, die Straße musste einseitig gesperrt werden.

Esslingen - Am Samstagvormittag ist in der Hirschlandstraße in Esslingen ein Streufahrzeug umgekippt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt und der ausgekippte Splitt beseitigt werden. Während der Arbeiten war die Hirschlandstraße einseitig gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer des Streuwagens gegen 10.15 Uhr an der Kreuzung Hirschlandstraße/Wielandstraße wenden. Wegen des Gefälles und der schweren Splittladung ist das Fahrzeug dabei auf die rechte Seite umgekippt. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu, der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klink.

Der Bauhof schleppte den Wagen selbst ab und räumte das ausgekippte Streugut auf. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 5.000 Euro.