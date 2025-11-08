HipHop-Stars aus Stuttgart: Fanta 4 planen letzte große Tour

1 Die Fantastischen Vier bei einem Konzert: Mit den ganz großen Tour-Konzerten soll bald Schluss sein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Fantastischen Vier verabschieden sich offenbar von der großen Bühne. Die Rapper aus Stuttgart gehen ein letztes Mal auf Tour. Unter dem Titel „Der letzte Bus“ will das bekannte HipHop-Quartett in den kommenden anderthalb Jahren eine Abschiedstournee spielen und „möglichst an allen Haltestellen Station machen, die die Band schon einmal besucht hat“, sagte Sänger Michi Beck der dpa in Stuttgart.

„Natürlich fühlt es sich merkwürdig mulmig an, zu wissen, dass das die letzte Reise dieser Art sein wird“, sagte der 57-Jährige am Rande eines Auftritts in Stuttgart.

Die Band will weiter zusammen Musik machen

Allerdings gehe es zunächst nur um das Finale für gemeinsame Tourneen, betont Beck. Unklar sei, wann und ob die Band wieder bei einzelnen Konzerten auftrete oder ein Album produziere. „Wann wir unser definitiv letztes Konzert spielen werden, steht noch in den Sternen“, sagte Beck.

Mit mehr als acht Millionen verkauften Tonträgern, elf Studioalben, sieben Live-Alben, mehr als 1000 Konzerten und etlichen Auszeichnungen gelten Die Fantastischen Vier als Wegbereiter des deutschen HipHop. Zuletzt brachten die gebürtigen Stuttgarter Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon mit „Long Player“ ihr elftes Studioalbum heraus.