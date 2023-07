Hip-Hop Open in Stuttgart

14 Die Bässe wummern über den Wasen und geben einen guten Sound ab: Die Hip-Hop Open sind zurück in der Stadt. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Nach acht Jahren Pause sind die Hip-Hop Open zurück in der Stadt: Den Anfang machten am Freitag unter anderem Trettmann, Badmomzjay, Ski Aggu und US-Rapper Jid. Auch ein Überraschungsgast war am Start.















Link kopiert

Regen bringt zwar bekanntlich Segen, doch war es dann gut, dass bei Trettmann, dem Hauptact am Freitagabend, das Nass von oben Ruhe gab und man die bombastische Show trocken genießen konnte. Ab und an umrahmt von Tänzern, gibt Trettmann auf der riesigen Hauptbühne der Hip-Hop Open Cloud-Rap mit Dancehall und Raggae-Beats zum Besten und die Menge tobt, schenkt Lichtermeere und singt mit. Sei es „Zeit steht“, die Grönemeyer-Kollaboration „Stefan Richter“ oder der Song „New York“ – Tretti, der nach drei Jahren Pause wieder auf Tour ist, ist ganz da. Und immer wieder zu hören: der berüchtigte Einspieler „Kitschkrieg“, Name seines Produzententeams.