Hiobsbotschaft: Debakel in Esslingen um Gewerbesteuer – wie geht es weiter?
Dem Esslinger Gemeinderat stehen harte Beratungen über die Zukunft der Stadtfinanzen bevor. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen muss mit deutlich geringeren Gewerbesteuereinnahmen auskommen, die Finanzplanung der Stadt muss korrigiert werden. Welche Konsequenzen hat das?

Die Nachricht, dass die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Esslingen um insgesamt 36,5 Millionen Euro hinter dem anfänglichen Planansatz von 94 Millionen Euro zurückbleiben, hat in der kommunalpolitischen Szene wie eine Bombe eingeschlagen. Nun gilt es für die Ratsfraktionen, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Die Fraktionschefs erklären, wie die Stadt auf die Hiobsbotschaft reagieren soll.

