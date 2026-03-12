Hinweis in eigener Sache: Neue Wege zum Lokalsport

Die digitalen Inhalte der „EßlingerZeitung“ ziehen um – die lokale Berichterstattung bleibt unverändert.











Sie haben es möglicherweise schon gelesen: Die digitalen Inhalte der „Eßlinger Zeitung“ ziehen um. Vom 23. März an finden Sie als Leserinnen und Leser ihre vertrauten Nachrichten aus Esslingen und Umgebung nicht mehr auf der bisherigen Webseite unter esslinger-zeitung.de und in der E-Paper-App der „EZ“. Stattdessen begrüßen wir Sie von sofort an in einer neuen, erweiterten digitalen Heimat: im Web unter stn.de/ez und in der E-Paper-App der Stuttgarter Nachrichten. Dort finden Sie alle bewährten Inhalte aus der Stadt und dem Kreis Esslingen. Zudem erhalten Sie Zugang zu den umfangreichen Plus-Inhalten der StN auf stn.de und in der StN News App.

Für alle Lokalsportinteressierten bedeutet dies ebenfalls einen neuen Zugang zu ihren Themen. Den Lokalsport finden Sie künftig unter der Rubrik Sport, konkret unter www.stuttgarter-nachrichten.de/news/sport/lokalsport-region-esslingen . Speichern Sie sich die neue Adresse gerne in Ihrem Web-Browser ab. Inhaltlich machen wir keinerlei Abstriche. In bewährter Manier berichten wir über alle großen Sportarten wie Fußball, Handball, beleuchten aber auch die Randsportarten, bieten aktuelle Berichterstattung ebenso wie Hintergründe, Interviews und Analysen.

Im E-Paper finden Sie den Lokalsport in der gewohnten Anmutung. Wichtig nur: Laden Sie sich die „Stuttgarter Nachrichten E-Paper App“ aus Ihrem App Store (Google Play Store für Android oder Apple App Store für iOS) herunter. Gleiches gilt für die StN-News-App. Loggen Sie sich auf der Webseite stn.de und in der neuen Stuttgarter Nachrichten E-Paper App und der StN News-App jeweils mit Ihren bestehenden Zugangsdaten (Benutzername und Passwort), die Sie für die „Eßlinger Zeitung“ nutzen, ein.

Alle wichtigen Informationen finden Sie unter esslinger-zeitung.de/umzug. Bei Fragen sind wir selbstverständlich auch persönlich für Sie da: telefonisch unter 0711/7205-6161 oder per E-Mail an digital@stn.zgs.de.