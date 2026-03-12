1 Die StN wird im Digitalen die neue Heimat der „Esslinger Zeitung“. Foto: StZN

Die digitalen Inhalte der „Esslinger Zeitung“ ziehen um. Die neue Heimat wird stn.de/ez. Alles Wichtige dazu lesen Sie hier.











Link kopiert

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Nutzerinnen und Nutzer, wir haben eine wichtige Nachricht in eigener Sache für Sie, die die digitale Zukunft der „Eßlinger Zeitung“ betrifft – und gleichzeitig ein neues Kapitel für Sie aufschlägt. Die digitalen Inhalte der „Eßlinger Zeitung“ ziehen um. Vom 23. März an finden Sie Ihre vertrauten Nachrichten und Geschichten aus Esslingen und Umgebung nicht mehr auf der bisherigen Webseite unter esslinger-zeitung.de und in der E-Paper-App der „Eßlinger Zeitung“. Stattdessen begrüßen wir Sie von sofort an in einer neuen, erweiterten digitalen Heimat: im Web unter stn.de/esslinger-zeitung (Kurzform: stn.de/ez) und in der E-Paper-App der Stuttgarter Nachrichten. Dort finden Sie künftig die bewährten lokalen Inhalte – und mehr.

Dieser Schritt ist das Ergebnis einer strategischen Entscheidung, unsere Kräfte zu bündeln und Ihnen ein noch umfassenderes und zugleich moderneres Nachrichtenerlebnis zu bieten.

Was bedeutet das für Sie? Ein Überblick über Kontinuität und Mehrwert:

1. Kontinuität:

Ihre Region bleibt unser Fokus

Wir wissen, wie wichtig Ihnen die lokale Berichterstattung ist. Deshalb steht fest:

• 100% lokal bleibt lokal: Alle gewohnten redaktionellen Inhalte, Berichte, Analysen und Reportagen Ihrer vertrauten Redaktionsteams aus Esslingen und Umgebung bleiben unverändert erhalten. Ihre Lieblingsautorinnen und -autoren schreiben wie gewohnt für Sie, mit derselben Leidenschaft und Nähe. • Keinerlei inhaltliche Abstriche: Qualität und Tiefe der Berichterstattung sind und bleiben unser höchster Anspruch. Dabei gibt es keinerlei Abstriche. Die „Eßlinger Zeitung“ bleibt die Stimme Ihrer Heimat.

• An der gedruckten Ausgabe ändert sich nichts: Ihre gedruckte „Eßlinger Zeitung“ erhalten Sie selbstverständlich auch weiterhin in gewohnter Form, zum gewohnten Zeitpunkt und mit dem bewährten Inhalt. Für das E-Paper ändert sich lediglich der Zugang – die Anmutung der „Eßlinger Zeitung“ bleibt wie bisher.

2. Mehrwert:

Mehr Nachrichten, mehr Möglichkeiten – zum gleichen Preis

Mit diesem Schritt eröffnen sich Ihnen gleichzeitig neue Perspektiven und Angebote.

„Wir bündeln unsere Kräfte und wollen Ihnen ein noch umfassenderes und zugleich moderneres Leseerlebnis bieten.“ – Joachim Dorfs, Chefredakteur Foto: Leif Piechowski

• Deutlich mehr Inhalte: Mit Ihrem Abonnement erhalten Sie künftig – über Ihre gewohnten Esslinger Themen hinaus – ein deutlich umfassenderes Angebot, darunter den exklusiven Zugriff auf die umfangreichen Plus-Inhalte der Stuttgarter Nachrichten. Dies beinhaltet eine weitreichende und tiefgehende Berichterstattung aus der gesamten Region Stuttgart, aus Baden-Württemberg, Deutschland und der Welt. In der E-Paper-App haben Sie Zugang zu 12 weiteren Lokalausgaben und Titeln aus dem Verbund der Stuttgarter Nachrichten.

• Mehr Videos: Freuen Sie sich auf noch mehr Videos zu allen wichtigen Themen, den Zugriff auf die Kinderzeitung, und genießen Sie weiterhin Zugriff auf alle vergünstigten Veranstaltungsangebote unter www.zeitung-erleben.de.

• News-App: Sie können Ihre Nachrichten künftig nicht mehr nur klassisch über die Webseite abrufen – sondern auch über eine News-App. Diese hat nützliche Funktionen wie persönliche Leseempfehlungen, einen Artikel-Merker, Nachrichtenticker, Push-Benachrichtigungen und vieles mehr. Auf der Webseite selbst bietet „Meine StN“ die Möglichkeit, Lieblingsthemen und Lieblingsautoren zu folgen und eine personalisierte Nachrichtenseite einzurichten.

• Preis bleibt: Sie erhalten also mehr Inhalte, mehr Funktionen, mehr Perspektive – und dies ohne zusätzliche Kosten. Der Preis für das Abonnement bleibt gleich.

• Einfacher Zugang für Abonnenten: Ein Login für alles! Ob auf stn.de oder in der News-App – Sie melden sich einfach, ganz wie bisher, mit Ihren bestehenden Zugangsdaten an.

Sie sind Print-Abonnent und nutzen die EZ noch nicht online? Dann registrieren Sie sich jetzt – Ihr digitaler Zugang ist bereits inklusive und sofort verfügbar. Jetzt registrieren unter: www.esslinger-zeitung.de/premiumabo.

Wichtige Schritte für Sie: So geht’s weiter! Damit Sie von jetzt an nahtlos auf Ihre „Eßlinger Zeitung“ und alle neuen Vorteile zugreifen können, bitten wir Sie um Folgendes:

1. Im Web: Speichern Sie sich die neue Adresse stn.de/esslinger-zeitung in Ihren Browser-Favoriten ab.

2. Für die E-Paper-App: Laden Sie sich die „Stuttgarter Nachrichten E-Paper App“ aus Ihrem App Store (Google Play Store für Android oder Apple App Store für iOS) herunter.

3. Für die News-App: Laden Sie sich die StN-News-App aus Ihrem App-Store herunter.

4. Anmelden: Loggen Sie sich auf der Webseite stn.de und in der neuen Stuttgarter Nachrichten E-Paper App und der StN News-App mit Ihren bestehenden Zugangsdaten (Benutzername und Passwort), die Sie für die „Eßlinger Zeitung“ nutzen, ein.

5. Die alte App: Die bisherige E-Paper-App der „Eßlinger Zeitung“ wird von Montag, 23. März, an nicht mehr mit aktuellen Inhalten versorgt. Sie können sie dann deinstallieren.

„An der lokalen Berichterstattung machen wir keinerlei Abstriche, Ihre vertrauten Autoren schreiben weiter für Sie.“ – Johannes Fischer, Leiter Redaktion Esslingen Foto: Roberto Bulgrin

Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen – unser Service!

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem Umzug. Alle wichtigen Informationen finden Sie unter esslinger-zeitung.de/umzug. Bei Fragen sind wir selbstverständlich auch persönlich für Sie da: telefonisch unter 0711/7205-6161 oder per E-Mail an digital@stn.zgs.de

Wir sind davon überzeugt, dass dieser Schritt eine große Bereicherung für Sie als unsere treue Leserschaft darstellt.

Wir freuen uns darauf, Sie auch in dieser neuen digitalen Heimat begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen dieses spannende Kapitel zu gestalten. Bleiben Sie uns gewogen – wir bleiben Ihnen verbunden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Joachim Dorfs

und Ihr Johannes Fischer