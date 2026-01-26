Hintergründe zum Koala-Tod: Warum die Wilhelma den Tod von Koala Borobi erst jetzt öffentlich gemacht hat
1
Nach dem Tod von Koala-Jungtier Borobi trifft die Wilhelma besondere gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen. Foto: Wilhelma

Im Stuttgarter Zoo ist Ende Dezember das zweite Koala-Jungtier gestorben. Was man über die Todesursache weiß und welche Konsequenzen die Wilhelma jetzt zieht.

Der Tod des eineinhalb Jahre alten Koala-Männchens Borobi infolge einer Lungenentzündung hat für Bestürzung gesorgt. Der Zoo reagiert nun darauf: „Wir hoffen, dass wir durch Impfungen zukünftige Erkrankungen bei unseren Koalas vermeiden können,“ erklärt Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. Der Impfstoff, den die Tiere erhalten, sei gegen Erkrankungen durch den Erreger Bordetella Bronchiseptica und speziell auf Koalas ausgerichtet. Zunächst überraschte, dass die Wilhelma den Tod erst jetzt öffentlich gemacht hat und diesen nicht im Jahresrückblick erwähnt hatte, nachdem das Tier bereits Ende Dezember gestorben ist. Der Sprecher erläutert nun: „Wir hatten uns entschieden, den Tod von Borobi erst nach Auswertung des Pathologieberichts aktiv an die Öffentlichkeit zu geben, was durch die Feiertage bedingt mehr Zeit brauchte.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.