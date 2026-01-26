Hintergründe zum Koala-Tod: Warum die Wilhelma den Tod von Koala Borobi erst jetzt öffentlich gemacht hat

Warum die Wilhelma den Tod von Koala Borobi erst jetzt öffentlich gemacht hat

1 Nach dem Tod von Koala-Jungtier Borobi trifft die Wilhelma besondere gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen. Foto: Wilhelma

Im Stuttgarter Zoo ist Ende Dezember das zweite Koala-Jungtier gestorben. Was man über die Todesursache weiß und welche Konsequenzen die Wilhelma jetzt zieht.











Der Tod des eineinhalb Jahre alten Koala-Männchens Borobi infolge einer Lungenentzündung hat für Bestürzung gesorgt. Der Zoo reagiert nun darauf: „Wir hoffen, dass wir durch Impfungen zukünftige Erkrankungen bei unseren Koalas vermeiden können,“ erklärt Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. Der Impfstoff, den die Tiere erhalten, sei gegen Erkrankungen durch den Erreger Bordetella Bronchiseptica und speziell auf Koalas ausgerichtet. Zunächst überraschte, dass die Wilhelma den Tod erst jetzt öffentlich gemacht hat und diesen nicht im Jahresrückblick erwähnt hatte, nachdem das Tier bereits Ende Dezember gestorben ist. Der Sprecher erläutert nun: „Wir hatten uns entschieden, den Tod von Borobi erst nach Auswertung des Pathologieberichts aktiv an die Öffentlichkeit zu geben, was durch die Feiertage bedingt mehr Zeit brauchte.“