Die atemberaubenden Looks der Stars

18 Ein echter Hingucker: Kaley Cuoco trug ein maßgeschneidertes rosa Tüllminikleid von Dolce & Gabbana mit Blumenapplikationen und bodenlanger Rückseite. In unserer Fotostrecke zeigen wir die außergewöhnlichen Roben der Emmy-Preisverleihung. Foto: AFP/CHRIS DELMAS

Im Jahr zwei nach der Pandemie kehren die Emmys zur Normalität zurück: Im Blitzlichtgewitter glänzen die Stars mit Glamour bei der Preisverleihung. Wir haben die spektakulärsten Looks eingefangen.















Chrissy Teigen präsentiert stolz ihren Babybauch in einem rosa Paillettenkleid, während Ehemann John Legend bei den Emmy Awards 2022 einen weißen Gucci-Smoking trägt. Bei den 74. Emmy Awards am Montagabend in Los Angeles haben sich die Stars wieder in Schale geworfen.

Die Promis nutzten die Preisverleihung als modische Bühne. Besonders auffällig: „Flight Attendant“-Star Kaley Cuoco (36) und „Ozark“-Darsteller Tom Pelphrey (40). Die beiden gaben ihr Debüt als Paar auf dem roten Teppich. Bereits im Mai hatten die beiden Serienschauspieler ihre Romanze bestätigt.

Die ausgefallenen Looks der Stars

Cuoco, die für die Rolle in „The Flight Attendant“ als Hauptdarstellerin in einer Comedyserie nominiert war, trug ein maßgeschneidertes rosa Tüllminikleid von Dolce & Gabbana mit Blumenapplikationen und bodenlanger Rückseite. Ihr Stylist Brad Goreski teilte die Details des Looks auf Instagram und schrieb: „Kaley Cuoco ist Ballerina Barbie“. Dazu hatte die Schauspielerin silbernen Boucheron-Schmuck und silberne Stuart-Weitzman-Riemchen-Heels kombiniert.

Klicken Sie sich durch: In unserer Fotostrecke zeigen wir die ausgefallenen Looks der Stars.