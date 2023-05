Hausdurchsuchung bei linken Aktivisten in Stuttgart Antifa reagiert mit Demo auf Polizeieinsatz

Am Dienstagmorgen wird in Stuttgart-Ost eine Wohnung im Zusammenhang mit der Brandstiftung am 1. Mai bei der Polizei durchsucht. Als Gegenreaktion demonstrieren linke Aktivisten am Abend gegen diesen Einsatz.