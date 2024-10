Hindernis-Europameisterin: Top-Leichtathletin Gesa Felicitas Krause hat sich verlobt

1 Spitzen-Leichtathletin Gesa Felicitas Krause hat ihre Verlobung bekanntgegeben. Foto: Michael Kappeler/dpa

Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen der vergangenen Jahre. Nun hat sich Gesa Krause verlobt - mit dem Vater ihrer kleinen Tochter.











Mallorca - Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause hat sich verlobt. Das verkündete die deutsche Spitzen-Leichtathletin bei Instagram. Auf einem Foto prostete sie ihrer Tochter Lola zu, "darauf, für immer mit deinem Papa zusammen zu sein", wie sie schrieb. Auf einem Bild hält die 32-Jährige, die aktuell Urlaub auf Mallorca macht, einen Ring in die Kamera und kommentierte: "Das einfachste "Ja" der Welt".

Krause hat mit ihrem Partner eine eineinhalb Jahre alte Tochter. Nach deren Geburt im April 2023 kehrte die Hessin, die für den Verein Silvesterlauf Trier startet, schnell zurück in den Wettkampfsport. Krause gewann bei der EM in Rom im Juni Silber und trat im Sommer auch bei den Olympischen Spielen in Paris an. Ihre größten sportlichen Erfolge sind bisher EM-Gold 2016 und 2018 sowie WM-Bronze 2015 und 2019 jeweils über 3000 Meter Hindernis.