Hindenburgstraße in Kirchheim

Acht Straßen haben nun einen historischen Konxext. Foto: Stadt Kirchheim

In Kirchheim gibt es zu kritischen Straßennamen jetzt Hinweise zum historischen Kontext. So etwa in der Hindenburgstraße.















Einige Straßenschilder in Kirchheim haben vor Kurzem als Ergänzung kleine Erklärungstafeln mit historischen Hinweisen bekommen. Bei diesen Straßen handelt es sich um die Annabergstraße, den Argonnenweg, die Heinkelstraße, die Hindenburgstraße, die Ludwig-Finckh-Straße, die Tannenbergstraße, die Widerholtstraße sowie im Ortsteil Jesingen noch die Lämmlestraße.

Auf Initiative des Kirchheimer Gemeinderates wurde ein Konzept für den Umgang mit Straßennamen entwickelt, die einen erklärungsbedürftigen Bezug zur deutschen Geschichte haben. So soll die Erinnerungskultur unterstützt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dazu zählen beispielsweise historische Personen, die aktive Mitglieder nationalsozialistischer Massenorganisationen waren oder aber auch diesen Organisationen und deren Gedankengut in den 1920er und 1930er Jahren zum Durchbruch verholfen haben. Auch spezifische Erinnerungsorte, die von den Nationalsozialisten interpretiert und dabei missbraucht wurden, erhielten ein Hinweisschild.

Konrad Widerholt bildet in diesem Kontext eine Ausnahme: Seine Bedeutung für Kirchheim und das alte Oberamt sei unumstritten. Jedoch werde die Art und Weise der Kriegsführung, mit der er während des Dreißigjährigen Krieges das Hegau terrorisierte, von der zeitgenössischen Geschichtsschreibung kritisch bewertet, so die Stadt.

Der Verwaltung sei es ein Anliegen, die Straßennamen belasteter Persönlichkeiten nicht einfach durch politisch korrekte Personen zu ersetzen. Vielmehr sollen die Hinweistafeln die Möglichkeit bieten, sich objektiv ein eigenes Bild von der historischen Persönlichkeit zu verschaffen. In einem nächsten Schritt sollen auch andere historische Persönlichkeiten und Orte in Kirchheim eine Erläuterung bekommen.