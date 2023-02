1 Gemeinsam wird vor den Partien der Opfer im türkisch-syrischen Grenzgebiet gedacht. Foto: Andreas Kaier

Eine Benefizaktion des VfB Reichenbach und der ATB-Fußballschule spielt 12 000 Euro ein. Mit dem Geld soll in der Türkei dringend Benötigtes für die Menschen im Katastrophengebiet besorgt werden.















Link kopiert

„Nicht die Nationalität ist wichtig, sondern der Mensch“, reagierte Jonny Fotarellis von TSV Reichenbach fast schon etwas verärgert auf die Frage, warum ausgerechnet jemand mit griechischen Wurzeln die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien unterstützen möchte. Es sei ihm einfach ein Herzensanliegen gewesen. So eine Katastrophe wie das Erdbeben schweiße alle Menschen, „die ein gutes Herz haben“, zusammen. Und so hat sich Fotarellis kurzerhand mit Fatih Bagdatli zusammengetan, dem Geschäftsführer der ATB-Fußballschule mit türkischen Wurzeln, und hat zwei Benefiz-Fußballspiele am Sonntag für die Erdbebenopfer organisiert. Eigens gestaltete T-Shirts wurden verkauft, Kaffee, Tee und andere Getränke ausgeschenkt und die Besucherinnen und Besucher mit Gegrilltem versorgt. Die Kuchen hatten Mitglieder und Freunde des VfB Reichenbach selbst gebacken, die anderen Sachen gespendet.