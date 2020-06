1 Viele Familien haben kein Geld, um ihren Kindern Laptops für das Lernen daheim zu kaufen. Verschiedene Organisationen im Landkreis versuchen, unkompliziert zu helfen. Foto:

Wenn es darum geht, Laptops zu organisieren, mit denen Schülerinnen und Schülern aus benachteiligten Familien von zu Hause aus arbeiten können, ist Ideenreichtum gefragt. Viele Organisationen unterstützen das Homeschooling.

Kreis Esslingen - Das Staatliche Schulamt in Nürtingen hält sich raus und im Kreismedienzentrum des Landkreises ernten Schulleiter auf Nachfrage nur Schulterzucken. Wenn es darum geht, Laptops zu organisieren, mit denen Schülerinnen und Schülern aus benachteiligten Familien von zu Hause aus arbeiten können, ist Ideenreichtum gefragt.

In Kirchheim haben sich die Diakonische Bezirksstelle, der Aktionskreis „Starkes Kirchheim und die Stadtverwaltung zusammengetan und einen Pool von rund 180 Endgeräten für bedürftige Familien zusammengetragen. Die grundüberholten Laptops, die über ein Sozialunternehmen beschafft worden waren, genügen den Anforderungen des Homeschooling. Sie verfügen über ein Windows 10-Betriebssystem, Virenschutz und die entsprechende Lernsoftware. Zudem sind 30 Links vorinstalliert, die zu Lernplattformen und Übungsbeispielen führen.

„Die Geräte sind sofort einsatzbereit“, sagt Reinhard Eberst, der Projektverantwortliche und Leiter der Diakonischen Bezirksstelle in Kirchheim. Den Löwenanteil der Kosten für die je 240 Euro teuren Laptops tragen Diakonie, Verein und Stadt. „Wir finanzieren das Projekt ausschließlich über Spendengeld“, sagt Eberhard Haußmann, der Geschäftsführer des Kreisdiakonieverbands. Den Empfänger, die nachweisen müssen, dass sie Arbeitslosengeld, Grundsicherung oder Wohngeld beziehen, wird ein Eigenanteil von 30 Euro in Rechnung gestellt. Auch Inhaber des Stadtpasses haben ein Zugriffsrecht.

Für Willi Kamphausen, treibende Kraft beim Verein Starkes Kirchheim, geht von der Aktion auch eine Botschaft aus, die über Corona hinausreicht. „Die Stadtgesellschaft lässt niemanden alleine. Wir bauen Brücken dort, wo die Politik noch nicht so weit ist“, sagt er.

Auch der Kirchheimer Oberbürgermeister Pascal Bader denkt schon über die Zeit des von dem Virus erzwungenen Homeschoolings hinaus. „Digitales Lernen wird den hohen Stellenwert behalten. Es ist auch eine Frage der Bildungsgerechtigkeit, dort anzusetzen, wo Kinder drohen, abgehängt werden, weil sie keinen Zugang zum digitalen Lernen haben“, sagt der Ratschef.

Abgeschaut haben sich die Kirchheimer Akteure die Aktion von der Bürgerstiftung Esslingen. Die hat Schülerinnen und Schüler aus Familien mit geringem Einkommen schon früh in der Corona-Krise angeboten, einen Antrag auf einen Laptop stellen. Der Kuratoriumsvorsitzende, Oberbürgermeister Jürgen Zieger hat beinahe wortgleich die Stellungnahme seines Kirchheimer Kollegen vorweggenommen. „Wir leisten damit einen unbürokratischen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit, auch in Zeiten der Corona-Krise“, sagt er. Seinen Worten zufolge ist die Bürgerstiftung bereit, bis zu 100 000 Euro aus ihrer Rücklage für das Projekt aufzuwenden. Das, so Zieger, sei der Betrag, der sonst in vier Jahren ausgeschüttet würde.

Während in Kirchheim die entsprechenden Anträge bei der Diakonie gestellt werden müssen, laufen in Esslingen die Fäden im Amt für Soziales, Integration und Sport zusammen. Auch hier beträgt der Eigenanteil für die Familien 30 Euro.

In Nürtingen hat das Hölderlin-Gymnasium das Heft des Handelns selbst in die Hand genommen. Aus Mitteln des Schuletats sind 44 Laptops angeschafft worden, für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sich kein eigenes Gerät für ihr Kind leisten können. Eigentlich hatte die Schulleiterin Beate Selb auf die Hilfe des Landesmedienzentrums gesetzt. Im Internet hatte das Zentrum angekündigt, den 51 baden-württembergischen Kreismedienzentren in der Corona-Krise 2700 Geräte zur Ausleihe zur Verfügung zu stellen.

„Das war missverständlich formuliert“, sagt Wolf-Dieter Roser, der Sprecher der Landkreisverwaltung. Es habe sich nicht um neu beschaffte Geräte gehandelt, sondern um den normalen Bestand der baden-württembergischen Medienzentren, wie er auch in Nicht-Corona-Zeiten zur Verfügung stehe. Natürlich könnten Familien auch auf die Geräte der Kreismedienzentren zurückgreifen. „Aber mit runtergebrochen 51 Geräten kommt man in einem Landkreis wie Esslingen mit seinen 530 000 Einwohnern nicht weit“, muss auch Roser zugeben.