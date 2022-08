1 Die gestiegenen Preise machen Verbrauchern zu schaffen, die Politik bemüht sich um Entlastung. Doch profitieren alle am Ende gleichermaßen? Foto: imago /Martin Wagner

Angesichts der hohen Inflation wird über weitere Hilfen für Verbraucher diskutiert. Die Bundesregierung müsse beim nächsten Entlastungspaket „endlich“ eine soziale Komponente in Gestalt einer Einkommensschwelle einbauen, forderte am Freitag der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in einem MDR-Interview. Warum das in der Praxis gar nicht so einfach ist.