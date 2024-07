Hilfe von Kreisdiakonie Esslingen: Betroffene erzählt vom Weg aus der Essstörung

1 Das Maßband um den abmagernden Bauch kann bei einer schweren Essstörung zur tödlichen Schlinge werden. Foto: dpa//Annette Riedl

Essstörungen unter jungen Menschen nehmen zu. Eine Betroffene erzählt, wie die Beratungsstelle der Kreisdiakonie Esslingen ihr helfen konnte. Dabei ging es um die Aufklärung von Zusammenhängen, denn gestörtes Essverhalten ist nur ein Symptom.











Es fing an beim Wechsel von der Schule in die Berufsausbildung. Sportlich schwer aktiv war die heute Mitte Dreißigjährige, die anonym bleiben will. Trotz aller Kampagnen gegen Body Shaming: Man geht nicht so gern an die Öffentlichkeit mit Essstörungen und Übergewicht. „Ich bin während der Ausbildung nicht mehr zum Trainieren gekommen, habe aber weitergegessen wie vorher“, sagt die Klientin der Beratungsstelle Essstörungen des Kreisdiakonieverbands Esslingen – von Patienten ist dort bewusst nicht die Rede.