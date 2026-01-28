Hilfe gesucht: Unbekannte Orte im Kreis Esslingen – was zeigen diese Bilder?

1 Eines der beiden Bilder soll in Nürtingen aufgenommen worden sein. Foto: Imago/Wirestock

Es ist ein großes Projekt: Seit rund zwei Jahren zeigt das Kreisarchiv Esslingen online Bilder, die den Kreis vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart porträtieren. Etwa 1000 Luftbilder sind online – viele davon wurden bereits identifiziert. Doch einige Aufnahmen geben weiter Rätsel auf, selbst ortskundige Freiwillige sind bislang daran gescheitert, sie zu lokalisieren.

Wir zeigen Ihnen zwei detailreiche Luftbilder, die wie viele andere Fotos auch ohne exakte GPS-Koordinaten entstanden sind. Können Sie bei der Verortung helfen?

Luftbild, mutmaßlich aus Nürtingen

Das Wohngebiet soll sich mutmaßlich in Nürtingen befinden. Foto: CC BY-SA 4.0 / oh

Das Bild ist nach Angaben des Kreis Archivs mit „Nürtingen“ beschriftet. Es soll also die Stadt oder einen Ortsteil davon zeigen, vermutlich zwischen 1950 und 1970. „Aber stimmt das auch? Welche Straße ist auf dem Dia zu sehen“, fragt das Archiv.

Luftbild, mutmaßlich aus Kirchheim unter Teck

Häuser und eine Streuobstwiese, vermutlich in Kirchheim unter Teck. Foto: CC BY-SA 4.0 / oh

Das zweite Bild zeigt Streuobstwiesen und vereinzelte Häuser ebenfalls im Zeitraum 1950 bis 1970. „Die Beschriftung des Dias gibt hier ‚Kirchheim unter Teck“ an“, teilt das Kreisarchiv mit. Doch wo genau wurde das Foto aufgenommen?

Wer genauere Informationen zu den beiden Luftbilder hat, kann sie direkt online georeferenzieren – also direkt auf einer Karte verorten. Hier ist das für das mutmaßlich aus Nürtingen stammende Foto möglich: https://smapshot.heig-vd.ch/contribute/361852. Und hier ist der Eintrag für das wohl aus Kirchheim unter Teck stammende Bild: https://smapshot.heig-vd.ch/contribute/361422.

Möglich macht die Verortung die Online-Plattform Smapshot. Sie wurde von der Fachhochschule Westschweiz entwickelt, viele Museen in der Schweiz und in Österreich nutzen sie bereits. Fragen beantwortet das Kreisarchiv per E-Mail an: SmapES@lra-es.de.