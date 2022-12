1 Manchmal braucht es viel Geduld und Unterstützung, bis Lehrstelle und Lehrling zusammenfinden – und zusammenbleiben. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Bleibt ein ganzer Jahrgang von Neuntklässlern beim mühsamen Weg in Ausbildung und Beruf unbetreut? So weit will man es in Stuttgart in Zeiten fehlender Fachkräfte nicht kommen lassen. Nach dem Ausstieg des Landes aus der Förderung der sogenannten Berufseinstiegsbegleitung wolle man diese Jugendlichen wenigstens mit einer abgespeckten Hilfe unterstützen, teilte Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer (FDP) nun mit. Das Geld dafür – 112 000 Euro – stammt aus den nicht verwendeten Mitteln für das Projekt „Übergang 2023“ aus 2022.

Es geht bei der Unterstützung der Jugendlichen darum, ihnen bei Bewerbungen und der Zeit danach zu helfen. Vielen ist nicht in die Wiege gelegt, wie man mit Verantwortlichen im Betrieb spricht. Oder dass es oft viele Anläufe braucht, um auch nur einen Praktikumsplatz zu ergattern. Auch Durchhaltevermögen will gelernt sein. Während man im Kultusministerium der Meinung ist, dies zu vermitteln sei „originäre Aufgabe der Lehrkräfte“, berichten Schulleiter, dass keine Lehrkraft eine so intensive Betreuung der Jugendlichen stemmen könne.

Geld reicht nur für stark abgespecktes Projekt

Ganz so intensiv wie bisher wird deren Betreuung durch Caritas, Eva und Stuttgarter Jugendhausgesellschaft an den 14 Werkreal- und Gemeinschaftsschulen im kommenden Jahr nicht sein können. Denn statt zehn bis 20 Wochenstunden pro Schulstandort reicht das Geld nur noch für vier Stunden. Möglich sei somit entweder eine individuelle Begleitung für einzelne oder ein offenes Beratungsangebot.

Dies sei allerdings nur als kurzfristige, rasche Lösung gedacht, um die Neuntklässler nicht ganz hängen zu lassen. Parallel dazu soll nun die Fachstelle des Arbeitsbündnisses Jugend und Beruf auf Grundlage des Bedarfs der Jugendlichen sowie den Einschätzungen der Fachverwaltung und der Jugendhilfeträger bis Ende nächsten Jahres ein neues Gesamtkonzept samt Handlungsempfehlungen entwickeln.

„Eigentlich schlimm, dass man das überhaupt braucht“

Im Jugendhilfeausschuss kam dieses Vorgehen jüngst gut an. „Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen einzelnen Menschen zu verlieren“, meinte Raphaela Ciblis (Grüne). CDU-Fraktionschef Alexander Kotz erklärte, es sei „eigentlich schlimm, dass man das überhaupt braucht“. Aber als Inhaber eines Sanitär- und Heizungsbaubetriebes wisse er aus eigener Anschauung, wie wichtig eine gute Unterstützung sei. Von seinen fünf neuen Azubis hätten drei einen Flüchtlingshintergrund. „Trotz Sprachniveau B ist das eine Herausforderung – für die Jugendlichen, aber auch für die Unternehmen“, so Kotz. Klaus Käpplinger (Evangelische Gesellschaft) und Jasmin Meergans (SPD) bedauerten, dass das Projekt auf Kante genäht sei. Nun hoffe man auf ein gutes Anschlussprojekt.