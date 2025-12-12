Sexgeschäft auf den Fildern: „Es spielt sich mehr im Privaten ab“

Seitdem das Laufhaus in Leinfelden-Echterdingen geschlossen hat, findet Prostitution mehr in Wohnungen und Pensionen statt. Nun gibt es offenbar einen neuen Betreiber.











Oftmals werden Prostituierte mit falschen Versprechungen in diesen Job gelockt, ihnen wird der Pass abgenommen und körperliche Gewalt angedroht. Darauf hat der Arbeitskreis Prostitution Leinfelden-Echterdingen erst im vergangenen Frühjahr mit einer beeindruckenden Ausstellung im Leinfelder Haus aufmerksam gemacht. Das Geschäft mit dem käuflichen Sex läuft derweil – auch auf den Fildern – weiter. Bereits Anfang kommenden Jahres wird das Laufhaus im Stettener Gewerbegebiet wohl mit einem neuen Betreiber wiedereröffnen.