Hilfe für Opfer aus Crans-Montana: Ersatzhaut aus Kirchheim lässt Brandwunden heilen

1 Die Ersatzhaut ist eine papierähnliche Membran, die auf Verbrennungswunden zweiten Grades aufgelegt werden kann, bis das Gewebe verheilt ist. Foto: PMI Polymedics Inovations GmbH

Die Verletzten aus Crans-Montana, die in der Schweiz, in Deutschland und Belgien versorgt werden, erhalten eine Hautersatz – produziert von einem hiesigen Familienunternehmen.











Am Neujahrsmorgen hatte Christian Planck zunächst nur einen Gedanken: „Wie schnell können wir von Kirchheim aus die Kliniken in der Schweiz mit medizinischem Material versorgen?“ Kurz zuvor hatte er die Nachrichten aus Crans-Montana vernommen, von der Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation mit rund 40 Toten und mehr als 100 Verletzten. „Da war klar: Wir müssen sofort liefern.“