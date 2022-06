1 Martin Auerbach (links) und Tobias Hardt von den Linken im Esslinger Gemeinderat wollen Bedürftigen mit Pfandkörben das Leben erleichtern. Foto: /Peter Stotz

Stadträte der Linken haben in Esslingen Körbe für Pfandflaschen aufgehängt, um Bedürftigen das unwürdige Kramen im Müll zu ersparen. Mittelfristig hoffen sie aber auf Pfandringe an Mülleimern – wie es sie schon einmal gab.















Sie wollen armen Menschen in der Stadt, die ihr schmales Budget durch das Einsammeln von Pfandflaschen etwas aufbessern, das Leben etwas leichter machen. Dafür haben Stadträte der Linken am vergangenen Freitag an einigen stark frequentierten Stellen in Esslingen Körbe angebracht, in die Pfandflaschen und Dosen gestellt werden können. Auf längere Sicht hoffen sie, dass die Körbe durch Pfandringe an Mülleimern ersetzt werden.