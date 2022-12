1 Der Preis für Brennholz zieht an. Foto: Archiv/TB

Gestiegene Energiekosten schlagen auf den Holzmarkt voll durch – auch in Hildrizhausen. Pro Festmeter müssen Kunden teils bis zu 30 Euro mehr bezahlen. Zudem wird die Menge begrenzt, die man privat kaufen darf.















Symptomatisch ist für den Gemeindewald in Hildrizausen, was auch beim Nachbarn in Ehningen vom Gemeinderat beschlossen wurde: Wer Brennholz aus dem Gemeindewald kaufen möchte, muss ab dem kommenden Jahr tief in die Tasche greifen: Die Holzpreise werden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen im Energiesektor deutlich angehoben.