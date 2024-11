Hildegard E. Keller bei der Esslinger Lesart: Auf den Spuren einer vergessenen Wortkünstlerin

1 Hildegard E. Keller weiß Alfonsina Stornis literarisches Werk zu schätzen. Foto: Ayse Yavas

In der Schweiz, wo sie einst zur Welt kam, ist Alfonsina Storni nicht allzu vielen ein Begriff – in Argentinien, wohin sie mit ihren Eltern emigrierte, ist die 1938 gestorbene Autorin bis heute ein Mythos. Bei der Lesart rückt Hildegard E. Keller Alfonsina Storni in den Fokus.











Die Lesart präsentiert Jahr für Jahr einige der meist beachteten Neuerscheinungen und deren Autorinnen und Autoren. Doch es zählt auch zu den Vorzügen der Esslinger Literaturtage, dass sie gern mit literarischen Überraschungen aufwarten – so wie in diesem Jahr mit Hildegard Kellers Biografie der Tessiner Schriftstellerin Alfonsina Storni (1892-1938), die in ihrem Geburtsland Schweiz bis heute viel zu wenig beachtet wird, während sie in Argentinien verehrt wird. Die Literaturprofessorin und -kritikerin Hildegard E. Keller möchte Stornis Biografie und Werk auch hierzulande in den Fokus rücken. Sie hat eine Werkausgabe herausgegeben, und sie setzt Alfonsina Storni mit ihrer Biografie „WACH & FREI“ ein bezauberndes Denkmal. Bei den Esslinger Literaturtagen stellt Hildegard E. Keller dieses außergewöhnlich liebevoll gestaltete Werk vor. Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt Hildegard E. Keller Einblicke in ihre Arbeit.