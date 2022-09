Hilde Beck engagiert sich in Esslingen für Geflüchtete

1 Hilde Beck in der Kleiderkammer in der Esslinger Rennstraße. Damit es gerecht zugeht, wird genau über die Ausgabe der Waren Buch geführt. Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Seit 30 Jahren engagiert sich Hilde Beck für Geflüchtete. Sie organisiert die Kleiderkammer in der Asylunterkunft in der Esslinger Rennstraße.















An der Wand in der Kleiderkammer hängt ein schwarzes T-Shirt. Aufgedruckt ist Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Dass dies immer so ist, daran hat Hilde Beck erhebliche Zweifel. Doch für die 80-Jährige ist es die Leitlinie ihrer ehrenamtlichen Arbeit für Geflüchtete.