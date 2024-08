Hierarchie beim VfB Stuttgart: Wer sind die Chefs in der VfB-Mannschaft?

1 Atakan Karazor (links) und Angelo Stiller gehören beim VfB Stuttgart zu den Führungsspielern. Foto: Imago//Robin Rudel

Atakan Karazor ist jetzt VfB-Kapitän, doch die Hierarchie im Kader des Fußball-Bundesligisten ist breit angelegt. Wir geben Einblick in das Machtzentrum.











Link kopiert

Die Kapitänsbinde ist immer auch ein Zeichen. Sie dokumentiert einen besonderen Status im Kader, und den Träger erfüllt es mit Stolz, sie am Arm zu haben. Das war schon 1963 bei Günter Sawitzki so, dem ersten Spielführer des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga, und das ist bei Atakan Karazor 61 Jahre später jetzt nicht anders. Eine Ehre sei es, die Mannschaft auf das Feld zu führen, betont der Erbe des legendären Torwarts – und: „Mich einreihen zu dürfen in diese Liste der großen Kapitäne, die der Verein schon hatte, das ist eine große Sache für mich.“