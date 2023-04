8 Die monochrome farbliche Gestaltung von Dach und Fassade soll den edlen Charakter unterstreichen. Im Vordergrund entsteht der Hölderlin gewidmete Garten. Foto:

Nürtingen eröffnet das neue Hölderlinhaus, das mit einer modernen Schau punkten soll. Der Bildungsort beherbergt noch weitere Angebote.















Es ist vollbracht. Mit Verspätung kann Nürtingen endlich die neue Dauerausstellung „Möcht’ ich ein Komet sein? Hölderlins Bildungswege und Nürtingen“ im Hölderlinhaus eröffnen, in dem der große deutsche Dichter Weltliteratur geschaffen hat. Jahrelang war in der Stadt um die Gestaltung des Hauses gerungen worden – und dann kam auch noch Corona in die Quere. Der 250. Geburtstag des großen Dichters 2020 verstrich – nun soll der 180. Todestag als Jubiläum herhalten.