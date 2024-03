1 Der Neubau des Informationszentrums der Hochschule erweitert seit 2022 den Standort am Campus Innenstadt. Foto: Ines Rudel

Die Hochschule Nürtingen-Geislingen startet mit einem Tag des offenen Tors ins Jubiläumsjahr. Am Sonntag, 17. März, gibt es viele Angebote in der Stadt und auf dem Campus.











Mit einem Tag des offenen Tors am Sonntag, 17. März, startet die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt(HfWU) Nürtingen-Geislingen ins Jubiläumsjahr. Zeitgleich findet in Nürtingen der verkaufsoffene Sonntag samt Osternestlesmarkt statt. Ein großes Jubiläumsfest wird es an der Hochschule erst im November geben.