Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) wird ihren Campus in der Braike ausbauen. Für rund 27 Millionen Euro wird dort ein Neubau für die drei therapeutischen Studiengänge errichtet. Mit den vorbereitenden Arbeiten wird im nächsten Jahr begonnen, die Bagger sollen 2024 anrollen. Die Fertigstellung des Gebäudes ist bis Ende 2026 geplant. „Dann werden wir die therapeutischen Studiengänge unter einem Dach zusammenführen und können das Studienangebot auch in Zukunft ausbauen“, sagt HfWU-Rektor Andreas Frey und unterstreicht die Bedeutung: „Wir sind die einzige staatliche Hochschule mit kunst- und theatertherapeutischen Studiengängen. Sie sind unverzichtbar für unser Profil.“

Mit der jüngst vom Landtag genehmigten Haushaltsplanung für die kommenden Jahre geht für die Beteiligten eine lange Zitterpartie zu Ende. Bereits vor sechs Jahren hatte die Landesregierung zugestimmt, die Studiengänge der privaten Hochschule für Kunsttherapie (HKT) in die HfWU zu integrieren. Schon damals war klar, dass dies auch entsprechende Investitionen in den Hochschulbau notwendig macht. Aus Brandschutz- und Sicherheitsgründen konnten einige der ehemaligen HKT-Gebäude nicht mehr genutzt werden. Seither verteilten sich die drei therapeutischen Studiengänge auf bis zu acht unterschiedliche Standorte in Nürtingen. Ein unzumutbarer Zustand für Lehrende und Studierende gleichermaßen. Zwischenzeitlich gab es deshalb alternative Planungen, den gesamten Campus aus der Braike in die Innenstadt Nürtingens zu verlegen.

Grüne Fassaden

Die betroffenen Studiengänge gehören zu der neuformierten Fakultät Umwelt Gestaltung Therapie, die auf dem Campus Braike untergebracht ist. Auf den dortigen Flächen des Landes soll nun der Neubau entstehen. Im Gebäude werden die dringend notwendigen Atelier-, Bühnen- und Gestaltungsflächen geschaffen, die laut Frey für eine zeitgemäße Hochschullehre in diesen Disziplinen unabdingbar sind.

Auch in puncto Nachhaltigkeit passt die Planung zur Hochschule: Das Gebäude wird an eine noch zu errichtende Nahwärmeversorgung des Areals angeschlossen. Die neue, klimafreundliche Wärmeerzeugung wird laut Frey in einem separaten Projekt geplant. Zusätzlich werden die Fassaden und das Dach des Gebäudes begrünt und mit Solaranlagen kombiniert.

Der Rektor ist überzeugt, dass mit dem Neubau die Qualität des Campusareals Braike deutlich aufgewertet wird. Bislang habe der Standort etwas im Schatten der Hochschulentwicklung in der Nürtinger Innenstadt gestanden. In ein paar Jahren werden 300 junge Menschen zusätzlich in der Braike studieren. „Damit erhalten die HfWU, die Fakultät und der Campus Braike einen enormen Schub, von dem auch der umliegende Stadtteil profitieren kann und wird. Wir leisten hier auch einen Teil Stadtentwicklung“, betont Frey.

An die Adresse der Stadt gerichtet fügt der Professor hinzu: „Nach dieser Aufwertung unseres Campusareals wäre es aus meiner Sicht von Vorteil, mit einem verbesserten Radwegenetz und ÖPNV-Angeboten die Anbindung an die Innenstadt zu verbessern.“