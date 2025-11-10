1 Das sagt die Gen Z zum Absagen. Foto: IMAGO / Pond5 Images / Lena Fux

Ein geplantes Treffen abzusagen, das passiert. Wie kurzfristig und aus welchen Gründen ist das in Ordnung? Dazu haben wir Stuttgarterinnen und Stuttgarter befragt.











Link kopiert

Erwischt werden war noch nie so einfach wie in Zeiten von Insta-, WhatsApp- und Snapchat-Stories. Kurz im Café im Stuttgarter Westen verabredet – zack, schon landet ein Bild vom Flat White und Zitronenkuchen mit Frosting in der Story. Sollen schließlich alle sehen, was es Tolles in Stuttgart zum Schnabulieren gibt. Oder man feiert auf einer WG-Party, macht ein Gruppenfoto – und postet es. Blöd nur, wenn man eigentlich jemandem abgesagt hat.