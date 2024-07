Heutiger Bahnhofsvorplatz: Wie Esslingen zu seinem ersten Gaswerk kam

1 Auf dem westlichen Teil des heutigen Bahnhofsvorplatzes, in Verlängerung der Berliner Straße, soll sich vor mehr als 150 Jahren das erste Esslinger Gaswerk befunden haben. Foto: Ines Rudel

Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Esslinger Industrie auf Expansionskurs war, wurde der Wunsch nach einem Gaswerk in der Stadt immer lauter. Ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmer realisierte schließlich eine Gasfabrik – auf dem heutigen Bahnhofsvorplatz.











Es war eigentlich nur eine Randnotiz bei der Debatte um die Aufwertung des Bahnhofsumfeldes. Doch selbst manch versierter Kenner der Stadt horchte auf, als es hieß, am Standort des heutigen Bahnhofsvorplatzes habe sich einst ein Gaswerk befunden. Tatsächlich hatten örtliche Firmen im Jahr 1855 die Esslinger Gasbeleuchtungsanstalt gegründet und in der Nähe des Bahnhofs angesiedelt – und damit den Startschuss für die Nutzung von Gaslicht in Esslingen gegeben.