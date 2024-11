Schuldspruch in Prozess um getöteten Safari-Touristen

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines deutschen Safari-Touristen in Südafrika ist der Angeklagte wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Das Gericht verurteilte den 37-Jährigen am Donnerstag in Kabokweni auch wegen versuchten bewaffneten Raubüberfalls.











