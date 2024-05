Hessen: Polizist soll seine Freundin erschossen haben

1 Ein 23-Jähriger Bundespolizist soll mit seiner Dienstwaffe seine gleichaltrige Lebenspartnerin erschossen haben. (Symbolbild) Foto: imago stock&people/imago stock&people

Mehrere Zeugen hatten einen Schuss gehört und den Notruf alarmiert. Für die 23-jährige Freundin eines Bundespolizisten kam jedoch jede Hilfe zu spät.











Ein 23 Jahre alter Polizist wird verdächtigt, seine gleichaltrige Freundin erschossen zu haben. Der Bundespolizist sei noch am Tatort in Weilrod (Hessen) festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Wiesbaden am Donnerstag mit.

Bei der Tatwaffe soll es sich um seine Dienstwaffe handeln. Diese wurde beschlagnahmt. Zeugen hatten am Mittwochabend in dem kleinen Ortsteil Mauloff einen Schuss gehört und den Notruf alarmiert. Als die Rettungs- und Einsatzkräfte eintrafen, war die Frau bereits tot. Die Umstände der Tat waren zunächst unbekannt. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Eine Vorführung vor einem Haftrichter war für Donnerstag geplant.