1 Die Polizei nahm nach dem Angriff einen Tatverdächtigen fest. Foto: dpa/---

Bei einem Angriff in einem Haus in Hessen sind ein 39 Jahre alter Mann und eine 57-jährige Frau mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.















Ein 39 Jahre alter Mann und eine 57-jährige Frau sind am Mittwoch in einem Wohnhaus im hessischen Oberursel (Hochtaunus) mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger gefasst worden. Alle drei wurden anschließend verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zum Gesundheitszustand machte die Polizei keine detaillierteren Angaben.

Der Mann habe die beiden in einem Treppenhaus angegriffen, hieß es. Hintergründe und Motiv der Tat waren noch unklar. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Mittwochabend zum Tatort gerufen. Zahlreiche Beamte, das Spezialeinsatzkommando und Rettungskräfte rückten aus. Der Täter wurde anschließend in seiner Wohnung festgenommen.