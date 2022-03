3 Herzogin Camilla trifft ihr Alter Ego: „The Crown“-Darstellerin Emerald Fennell. Foto: IMAGO/i Images/IMAGO/Pool / i-Images

London - Wenn es ein unangenehmer Moment war, ließ Herzogin Camilla sich nichts anmerken: Zum Weltfrauentag empfing die Frau des britischen Thronfolgers Prinz Charles Mitglieder des „Women of the World“-Festivals zu sich nach Clarence House – und stand plötzlich ihrem Alter Ego aus der Erfolgsserie „The Crown“ gegenüber.

Emerald Fennell spielt in der Netflix-Serie über das Leben von Queen Elizabeth II. die junge Camilla Parker Bowles. Die britische Königsfamilie steht der Darstellung ihrer Geschichte in „The Crown“ äußerst kritisch gegenüber. Anmerken ließ sich Herzogin Camilla das aber nicht: Sie lächelte zusammen mit Fennell freundlich in die Kameras und unterhielt sich angeregt mit der Schauspielerin.

Die fünfte Staffel der Erfolgsserie hatte den Palast erzürnt. Die Serie zeige mehr Fiktion als Fakten, hatten anonyme, Palast nahe Quellen kritisiert. Vor allem Prinz Charles werde falsch dargestellt.„Viele sind unglaublich frustriert und wütend, dass sein Name durch den Dreck gezogen wird“, sagte eine nicht näher genannte Quelle der Zeitung „The Telegraph“.

Vor allem die jüngeren Royals gucken zu

Offiziell tun die Windsors aber so, als existiere „The Crown“ gar nicht – obwohl ganz Großbritannien die Serie guckt. Inoffiziell schauen aber vor allem junge Royals offenbar sehr wohl zu.

Zara Tindall, Olympiareiterin und älteste Enkelin der Queen, bekannte sich in einem Interview mit dem „Telegraph“ aus dem Jahr 2018 ganz offensiv zum „The Crown“-Gucken.

Auch Prinz Edward und seine Frau, Herzogin Sophie, sollen große „The Crown“-Fans sein – das will zumindest der „Sunday Express“ erfahren haben. Der jüngste Sohn der Queen soll sogar seine Mutter dazu gekriegt haben mitzuschauen. Prinzessin Eugenie soll sogar auf einer Party darüber geplaudert haben, dass „Granny“ die Serie ganz nett finde.

Prinz Philip: „Machen Sie sich doch nicht lächerlich“

Kein Blatt vor den Mund nahm übrigens der 2021 verstorbene Prinzgemahl, Prinz Philip. Matt Smith, der den Herzog von Edinburgh bis 2017 bei „The Crown“ verkörperte, erzählte in der US-amerikanischen „Jimmy Kimmel Show“ diese schöne Anekdote: „Einer meiner Freunde war bei einem Abendessen mit der Queen und Prinz Philip. Er erzählte mir, dass ihn Prinz Philip fragte: ‚Haben Sie etwas mit dieser ‚The Crown’-Sendung zu tun?’ Schließlich fragte mein Freund ihn: ‚Schauen Sie sich das an?’ Und Prinz Philip antwortete: ‚Machen Sie sich doch nicht lächerlich.’“