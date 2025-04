Herzogin Meghans NY-Look: Viel mehr Stoff geht kaum – so funktioniert der Look trotzdem

Viel mehr Stoff geht kaum – so funktioniert der Look trotzdem

1 Herzogin Meghan trägt Oversize – und schaut doch nicht verloren aus. Foto: IMAGO/MediaPunch/Cover Images

Wide-Leg-Hose und Oversize-Blazer – dass Herzogin Meghan in der üppigen Kombi nicht untergeht, dafür sorgt ein geschicktes Spiel mit den Proportionen.











Link kopiert

Ist das Palazzo oder Marlene? Wide wide leg? Egal. Es schaut in jedem Fall gut aus. Herzogin Meghan zeigt einmal mehr, dass modisch stets mit ihr zu rechnen ist. Zusammen mit Prinz Harry war die 43-Jährige am Mittwoch für den „Time 100 Summit“ in New York. Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin zeichnet jedes Jahr die hundert einflussreichsten Persönlichkeiten aus. Meghan sprach bei der Veranstaltung über ihre Projekte – von ihrer Netflix-Show über ihre neue Lifestyle-Marke bis zu ihrem Podcast. Die frühere Schauspielerin sieht sich inzwischen weniger als Herzogin und mehr als Unternehmerin, Investorin, Start-uperin.

Und so kleidet sie sich auch. Die cremefarbene Kombination aus Wide-Leg-Hose und Oversize-Blazer ist ein schönes Beispiel für „Power Dressing“. Ein Modestil, der darauf ausgerichtet ist, Autorität, Macht und Selbstbewusstsein zu vermitteln. Das hat heute nur noch wenig mit den Schulterpolstern und Asprey-Handtaschen einer „Eisernen Lady“ Margaret Thatcher zu tun.

Der Hosenanzug, das haben einschlägige Modeblogs immer schnell heraus, ist ein Entwurf des amerikanischen Designers Ralph Lauren. Dass die Herzogin in der üppigen Kombi nicht untergeht, dafür sorgt ein geschicktes Spiel mit den Proportionen: Ihre weiße Bluse hat Meghan in den Bund gesteckt, ein breiter cognacfarbener Gürtel betont die Taille. Die Ärmel des Blazers trägt die Herzogin lässig hochgeschoppt. Spitze Pumps sorgen dafür, dass die Füße nicht unvorteilhaft in den weiten Hosenbeinen verschwinden.

Fazit: Viel mehr Stoff geht kaum – aber er sitzt an den richtigen Stellen.