Herzogin Kate punktet mit Kleidern im „Polka Dot“-Design. Zuletzt sah man die 40-Jährige gehäuft im Pünktchen-Look, aber Kate liebt den unkomplizierten Style schon lange.















Herzogin Kates Liebe zum Pünktchen ist nicht neu. Seit vielen Jahren liebt die Frau von Prinz William „Polka Dots“, wie das Muster auf Englisch heißt. Als sie 2013 mit dem neugeborenen Prinz George aus dem Krankenhaus kam, sah Kate aus wie aus dem Ei gepellt – in einem hellblauen Pünktchen-Kleid. Über die Jahre trug die Herzogin immer wieder Punkte – auf Blusen, Röcken, Kleidern. Pünktchen und Kate ist eine Liebe, die bereits eine ganze Zeit hält.

Derzeit tauchen die Pünktchen in den Outfits der Herzogin aber geballt auf. Beim Tennisturnier in Wimbledon trug Kate an zwei Tagen „Polka Dot“-Kleider. Beim Pferderennen von Ascot trug sie dunkle Pünktchen auf weißem Grund – ein Look, der viele an ein ganz ähnliches Kleid von Prinzessin Diana erinnerte. All diese Kleider sind von derselben Designerin: Alessandra Rich. Das Label hat augenscheinlich eine große Auswahl an Gepunktetem im Angebot.

Herzogin Kate weiß das unkomplizierte Muster offenbar zu schätzen: Pünktchen sind ein Klassiker – und geben klassischen Kleidern einen fröhlichen Twist. Wer die Punkte sieht, denkt an französische Filme oder an Julia Roberts in „Pretty Woman“, Sophia Loren oder Marilyn Monroe.

„Polka Dots“ gehen in der Mode eigentlich immer, Gepunktetes ist nie richtig out, aber in diesem Jahr sieht man das Muster überall. In allen Farben – schwarz auf weiß, weiß auf dunkelblau –, ganz klein oder ziemlich groß. Bei Burberry, Carolina Herrera oder Marc Jacobs punktete es bei den Sommerschauen kräftig.

