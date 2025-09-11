Vor dem Flug  kam der erste Herzinfarkt – nach der Landung der zweite
Nach den Wechseljahren steigt das Risiko für einen Infarkt bei Frauen rascher an als bei Männern. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Die Sterberate bei Infarkten geht zurück, doch die Anzeichen werden zu spät erkannt, warnt die Herzstiftung. Das trifft besonders auf Frauen zu – wie auf Andrea Marliani.

Mitten in der Nacht ist Andrea Marliani aufgewacht: Nassgeschwitzt und mit einem Gefühl, als würde ihr Oberkörper in eine zu kleine Jeansjacke gesteckt und von hinten umklammert werden. „Vielleicht eine Panikattacke aufgrund von Stress“, dachte die Zahnärztin, als sie sich Minuten später zur Ruhe zwang. Sie atmet tief durch, schluckt eine Aspirin und legt sich wieder hin. Bald, so ihre Hoffnung, würde es ihr besser gehen. Der Urlaub war gebucht. Eine Reise durch Kanada. Darauf hat sich die ganze Familie schon seit einem Jahr gefreut.

