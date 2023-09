1 Herrenbergs OB Thomas Sprißler, Hansjörg Fromm und MdB Florian Toncar präsentieren die Sammlermünze (v.l.) Foto: red

Auf einem Festakt in Herrenberg wurde eine Sammlermünze anlässlich 400 Jahre Rechenmaschine vorgestellt. Sie gilt als einer der ersten Vorläufer des modernen Computers.











Mit einem Festakt wurde jetzt in Herrenberg an die Erfindung der mechanischen Rechenmaschine von Wilhelm Schickhardt vor 400 Jahren erinnert. Oberbürgermeister Thomas Sprißler hob in seiner Festrede die Bedeutung von Schickhardts Erfindung für die Stadt und die Wissenschaft hervor. „Wilhelm Schickhardt leistete Pionierarbeit. Die Rechenmaschine war der erste Vorläufer des heutigen Computers.“ Mit dieser mechanischen Maschine konnten erstmals komplexe Berechnungen bewältigt werden. Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division waren möglich und auf das Kopfrechnen konnte verzichtet werden.

Als symbolische Anerkennung für die Verdienste von Wilhelm Schickhardt hatte die Bundesregierung schon im vergangenen Jahr beschlossen, eine Münze in Sammlerqualität prägen zu lassen. Ein besonderer Moment des Abends war die Präsentation und Übergabe der Gedenkmünze an den Herrenberger OB durch Florian Toncar, Mitglied des Bundestags und Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen. Die Bildseite zeigt die schematisierte historische Rechenmaschine mit dem Schriftzug „400 Jahre Rechenmaschine“.

Hochschulprofessor ging selbst ans Schickhardt-Gymnasium

Im unteren Bereich der Münze ist der Name des Gelehrten sowie die Jahreszahl seiner Erfindung ausgewiesen. Die Rückseite zeigt einen Adler, den Schriftzug „Bundesrepublik Deutschland“ sowie die Jahreszahl. Der Festvortrag wurde von Hansjörg Fromm vom Karlsruher Institut für Technologie gehalten, der selbst ein Abiturient des Herrenberger Schickhardt-Gymnasiums im Jahr 1969 war. In seinem Vortrag wurde die Geschichte der Schickhardtschen Rechenmaschine vergegenwärtigt, praktische Rechenbeispiele verdeutlichten die Funktionsweise.

Unsere Empfehlung für Sie Wilhelm Schickards Rechenuhr Der Vorläufer des Computers wurde in Tübingen erfunden Meist wird dem Franzosen Blaise Pascal zugeschrieben, die erste mechanische Rechenmaschine erfunden zu haben. Dabei war der Tübinger Professor Wilhelm Schickard ein paar Jahre früher dran.

Schüler und Lehkräfte des Schickhardt-Gymnasiums nutzen die Gelegenheit, sich die Rechenmaschine von Nahem anzusehen und erklären zu lassen. Sie soll im sanierten Fruchtkasten aufgestellt werden.