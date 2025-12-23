Herrenberg: Lkw verliert Anhänger

1 Der Anhänger musste abgeschleppt werden. Foto: SDMG

Mit schwerem Gerät musste am Montag ein Anhänger abgeschleppt werden, den ein Lastwagen in der Zeppelinstraße verloren hatte.











Aus bislang ungeklärter Ursache hat ein Lastwagen am Montagnachmittag in Herrenberg seinen Anhänger verloren.

Wie die Polizei berichtet, war der 46 Jahre alte Lkw-Fahrer um 16.35 Uhr in der Zeppelinstraße auf Höhe der Mühlstraße unterwegs gewesen, als der Anhänger abriss und auf der Fahrbahn liegenblieb. Sowohl die Zugmaschine als auch der Anhänger wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 13 000 Euro geschätzt.

Da der Anhänger nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.