1 Derzeit zeigen wieder mehr Tests im Kreis Esslingen zwei Linien an. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mit einem Wert von 1058,1 führt der Landkreis noch immer die Liste der 7-Tage-Inzidenz im Südwesten an. Doch wie ist es dazu gekommen?















Dass die Coronazahlen momentan wieder zunehmen, kommt sicherlich nicht überraschend. Aber dass der Landkreis Esslingen bei der 7-Tage-Inzidenz derzeit landesweit den Spitzenplatz belegt, ist doch bemerkenswert. So meldete das Gesundheitsamt des Landes Baden-Württemberg am Dienstag eine Inzidenz von 1123,4; am Mittwoch ist der Wert bereits auf 1058,1 gesunken. Zum Vergleich: In der Landeshauptstadt Stuttgart wurde am Mittwoch ein Wert von 437,5 angegeben und im Nachbarlandkreis Böblingen 697,1.