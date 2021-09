1 Ein letztes Glas im Stehen: Adolf Bayer, Hans Kusterer, OB Jürgen Zieger und Achim Hahn (von links) beim Herbstsatz 2021. Foto: Roberto Bulgrin

Frost und Dauerberieselung der vergangenen Monate sorgen in den ersten Lesetagen für Ertragsausfälle und schlechte Laune bei den Wengertern. Dennoch war der letzte Herbstsatz mit OB Jürgen Zieger harmonischer denn je. Auch wenn der noch immer keinen Trollinger mag.















Esslingen - Noch nie in der Geschichte des Esslinger Herbstsatzes war der Tisch länger, die Deko prächtiger und die Stimmung zwischen Wengerter und Stadtoberhaupt harmonischer als an jenem Spätnachmittag, an dem OB Jürgen Zieger das Ende seiner 23-jährigen Amtszeit bereits in Stunden zählen konnte. „Wir haben uns nicht immer gestritten“, wollte ein tiefenentspannter Oberbürgermeister die in der Vergangenheit mitunter mit etwas Restsäure garnierten Treffen zwischen Rathaus- und Weinbergspitze in Erinnerung behalten. Dass es die Tischlänge im Sitzungssaal des Alten Rathauses auf einen „halben Wengert“(Zieger) brachte, war demzufolge nicht der Zwietracht, sondern dem Corona-Abstand geschuldet, der einen Umzug aus dem kuscheligen Lempp-Zimmer erzwang.