Herbstsaison im Jazzkeller Esslingen: Jazzselige Stunden im Herbst

Der Herbst wird für Jazzfans in Esslingen zur Hochsaison: Im Kulturzentrum Dieselstraße wird bereits seit zwei Wochen wieder gejazzt, nun steigt auch der Jazzkeller nach der Sommerpause wieder in das konzertante Geschehen ein. Und mit Maximilian Merkles internationalem Jazzfestival wartet Anfang Oktober schon der nächste Höhepunkt. Da bleibt für das qualitätsverwöhnte Publikum nur wenig Zeit zum Verschnaufen. Gleich zum Auftakt der Herbstsaison im Jazzkeller in der Webergasse verspricht eine All-Star-Band an diesem Freitag einen mitreißenden Abend.

Warmer Sound und melodiöse Phrasengestaltung

Freunden des traditionsreichen Gewölbekellers im Herzen der Esslinger Altstadt ist der italienische Starpianist Dado Moroni schon länger ein Begriff, schließlich ist er am 27. September nicht zum ersten Mal zu Gast. „Niemand vergisst den Moment, wenn Dado Moroni den Flügel zum Schweben bringt“, schwärmt die Jazzkellercrew. Moronis italienischer Kollege Aldo Zunino jazzt zum ersten Mal dort – als Bassist ist er weltweit gefragt. „Seinen großartigen Klang und sein harmonisches Wissen verbindet er mit Swing und den bluesigen Wurzeln des Jazz zu ganz eigener, tieftönender Rhythmik“, versprechen die Veranstalter. Mit dem Trompeter Joe Magnarelli hat sich einer der führenden Vertreter der New Yorker Szene angesagt, am Schlagzeug sitzt Bernd Reiter, dessen rhythmische Fähigkeiten längst auch über dem großen Teich geschätzt werden. Fünfter im Bunde ist der Altsaxofonist Patrick Bianco, der mit warmem Sound und melodiöser Phrasengestaltung ein Ensemble komplettiert, in dem sich jeder auf seine Weise als „Bewahrer und Erneuerer der Tradition“ versteht.

Gipfeltreffen der Swingmeister

Der Schweizer Schlagzeuger Florian Arbenz ist am 11. Oktober zusammen mit François Moutin (Bass) sowie den kubanischen Brüdern Jorge Vistel (Trompete) und Maikel Vistel (Tenorsaxofon) in der Webergasse 22 live zu erleben. Arbenz nennt seine Bandprojekte „Conversations“, und er lädt seine Mit-Musiker ein, seine anspruchsvollen Themen spielerisch zu meistern, ihre eigenen Einfälle einzubringen und eine musikalische Konversation auf höchstem Niveau zu führen. Komplettiert wird das Repertoire dieses Quartetts durch erfrischende Interpretationen bedeutender Kompositionen von Thelonious Monk, Joe Zawinul, Bill Evans und anderen Jazz-Legenden, die Arbenz und seine Kollegen mitreißend ins 21. Jahrhundert weitertragen.

„Ein Gipfeltreffen der Swingmeister“ versprechen die Veranstalter, wenn der US-Tenorsaxofonist Harry Allen und der Pianist Martin Sasse am 8. November mit ihrem Quartett im Jazzkeller zu hören sind. Unvergessen ist Sasses Esslinger Gastspiel an der Seite des großen Benny Bailey vor mehr als 20 Jahren. Zahlreiche Jazzgrößen haben den Pianisten seither ob seines energetischen Tastenspiels in ihre Bands geholt. Mit Harry Allen hat er an diesem Abend einen hoch gelobten Kollegen an seiner Seite, der genau wie Sasse ein Faible für Groove und Swing hat. Komplettiert wird die Band an diesem Abend durch Markus Schieferdecker (Bass) und Joost van Schaik (Schlagzeug).

Premiere in der Webergasse

Das Makar Novikov Quartett mit dem Bandleader am Bass, der charismatischen Sängerin Olivia Trummer, dem Saxofonisten Gianni Gagliardi und Ivars Arutyunyan am Schlagzeug wird am 29. November in dieser Besetzung eine Premiere auf der Jazzkeller-Bühne feiern – und diesen Auftritt mit einer CD-Einspielung krönen. Ausklingen soll das Jahr mit der prägnanten Stimme der jungen Sängerin Laura Kipp, die sich am 20. Dezember zusammen mit William Lecomte (Piano), Jens Loh (Bass) und Eckhard Stromer (Schlagzeug) angesagt hat.

Die Jazzkeller-Konzerte beginnen um 20.30 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Provinzbuch sowie online unter www.jazzkeller-esslingen.de und ab 19.30 Uhr an der Abendkasse.