Herbstsaison bei den Esslinger Galgenstricken: Gute Unterhaltung hausgemacht und frisch eingeflogen

1 Das Esslinger Galgenstricke-Duo Herbert Häfele (links) und Erich Koslowski zeigt im Herbst sein Best-of-Programm „Zu zweit das Allerletzte …“. Foto: /Gaby Weiß

Die Esslinger Galgenstricke bieten in der Herbstsaison diverse Heimspiele und illustre Gäste an. Auch beim Kulturfest „Stadt im (Über-)Fluss“ sind sie mit von der Partie.











Link kopiert

Kabarett ist ein schnelllebiges Genre: Was heute aktuell ist und die Menschen bewegt, kann morgen schon ein alter Hut sein – könnte man zumindest annehmen. Die Galgenstricke beweisen das Gegenteil: Seit fast 40 Jahren ist ihr Kleinkunstkeller in der Webergasse 9 Esslingens erste Adresse für Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Dort kann man die beiden Hausherren Erich Koslowski und Herbert Häfele seit vielen Jahren live auf der Bühne erleben. In dieser langen Zeit haben die beiden das Zeitgeschehen in zahlreichen Programmen satirisch aufs Korn genommen. Und weil sich die Qualitäten des Galgenstricke-Publikums in der deutschen Kabarettszene herumgesprochen haben, sind auch viele Brettl-Kolleginnen und -Kollegen immer wieder gern in Esslingen zu Gast. Entsprechend breit gefächert ist das neue Herbstprogramm, das demnächst beginnt.

„Andy the Enterbrainer“ fühlt Farben mit den Händen

Gleich zum Auftakt grassiert das (Vor-)Premierenfieber im Keller, wenn der Mentalmagier Andy Häussler am 21. und 22. September sein neues Programm „Irrtümer und andere Wunder in der Webergasse vorstellt. „Andy the Enterbrainer“ fühlt Farben mit den Händen, findet Sternzeichen seines Publikums durch bloße Beobachtung heraus und liest in den Gedanken fremder Menschen. Und zwischen seinen unglaublichen Experimenten plaudert er über spannende Phänomene, er erzählt von Zufällen, die keine sind, geht der Zahlenmystik auf den Grund und philosophiert über das Geheimnis der Zeit. Weil das beim Esslinger Publikum ankommt, ist Andy Häussler immer wieder gern bei den Galgenstricken zu Gast.

Wenn das Esslinger Kulturpublikum am 29. September das Kulturfest „Stadt im (Über-)Fluss feiert, sind die Galgenstricke natürlich auch mit von der Partie: mit einem „Astgabel-Galgenstadl im Maillepark“. Mit freundlicher Unterstützung der Bergwacht bringt Erich Koslowski vielversprechende Kleinkunst-Talente ganz nach oben – und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Dass die Galgenstricke schon immer für originelle Ideen und intelligent-freche Sprüche gut waren, zeigen Erich Koslowski und Herbert Häfele mit ihrem Best-of-Programm „Zu zweit das Allerletzte . . .“, das bis Weihnachten immer wieder zu sehen ist. „Ein Autoren-Kabarettensemble 35 Jahre zu zweit auf eigenen Brettern – das dürfte in Deutschland einmalig sein“, vermutet Koslowski. Zusammen mit Herbert Häfele hat er alte Galgenstricke-Programme gesichtet und dabei „herrlich gelacht, gequietscht und gestaunt“. Die besten, interessantesten, originellsten und satirisch schärfsten Nummern haben sie nun zu einem neuen Programm zusammengefasst, das zeigt, wie zeitlos aktuell Kabarett sein kann.

Link Michel und Sonja Pikart gastieren

Die Gästeliste im Galgenstricke-Keller ist auch in der Herbstsaison lang: Sonja Pikart lädt am 10. Oktober mit ihrem neuen Soloprogramm „Halb Mensch“ zu einer fantastischen Science-Fiction-Reise in die eigene Seele ein – „einen komischen Traum von einer verschlimmbesserten Welt und eine Suche nach Menschlichkeit in einer wiederverwendbaren Piñata“ verspricht die Kabarettistin ihrem Publikum. Gilly Alfeo, der am 11. Oktober bei den Galgenstricken zu Gast ist, ist Schauspieler, Musiker und zuallererst ein begnadeter Improvisateur. „Was die Welt bewegt, hören wir bei Gilly mal aus der Perspektive der italienischen Ruhrpott-Seele, mal aus dem Hirn des faulsten Jazzpianisten der Welt. So lässt er uns diese verrückte Welt ein bisschen besser ertragen“, versprechen die Veranstalter. Und weil’s beim letzten Mal so schön war, schaut auch der Link Michel im Herbst wieder bei den Galgenstricken vorbei: Am 18. Oktober zeigt er in der Webergasse 9 sein aktuelles Soloprogramm „Mein lieber Scholli“. Stellvertretend für die Zuschauer durchlebt der vielfach ausgezeichnete Kleinkunstpreisträger aus dem Neuffener Täle skurrilste Alltagssituationen.